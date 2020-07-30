В Днепре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, известно, что в Днепре в жилом массиве "Победа", автомобиль BMW X5 сбил 9-летнего мальчика, который перемещался через дорогу по пешеходному переходу. Ребенок был на самокате вместе с отцом. В результате ДТП мальчика увезли на скорой.

Происшествие случилось примерно в половине десятого вечера. Ребенок передвигался на самокате на пересечении проспекта Героев и бульвара Славы.

По данным днепровских СМИ, выполняя маневр и поворачивая с проспекта Героев, водитель BMW совершил наезд на ребенка, который передвигался по пешеходному переходу на самокате в сопровождении своего отца.

В результате ДТП 9-летний мальчик получил травмы, на место происшествия приехала скорая и увезла его в областную детскую больницу на улице Космической. На месте аварии работала полиция. Все подробности и обстоятельства происшествия будут устанавливаться правоохранительными органами.

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