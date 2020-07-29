Дівчиною, яку побив співмешканець в центрі Дніпра, виявилась раніше судима, яка відмовилась писати заяву на свого кривдника

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі.

"Побита "дама" чотири місяці тому вийшла з в'язниці, без певного місця проживання, і негідник, який її поколотив, є її співмешканцем", - написав Філатов.

За його словами, заяву на порушення кримінальної справи жінка писати відмовляється, "зате успішно лікується в міській лікарні за рахунок платників податків".

"Така сумна історія", - резюмував мер Дніпра.

Він також наголосив, що останнім часом Європейський бульвар "окупували" особи "з низькою соціальною відповідальністю", які перебувають там цілодобово, розпивають спиртні напої, ночують в сусідніх під'їздах та не дають спокою громадянам.

"А у місцевого самоврядування немає силових повноважень. Особливо, на затримання хуліганів і алкашів", - зазначив Філатов.

На думку мера, в містах України не можна буде навести порядок до тих пір, поки місцеве самоврядування не отримає повноцінних прав від держави.

"Хоча б щоб мати можливість карати алкашів і хуліганів і не лікувати за свій рахунок тих, хто не хоче працювати", - заявив Філатов.

Нагадаємо, історія з побиттям дівчини в центрі Дніпра отримала продовження, кадри: "Кривдником виявився...".

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