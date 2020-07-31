Огнем охватило площадь около 100 кв. м

В Днепре произошел пожар в одном из кафе на улице Пастера

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что после возникновения пожара в кафе огонь перекинулся еще на несколько торговых павильонов, расположенных рядом.

По данным местных СМИ, кафе, которое сгорело в Днепре, находилось в торговом ряду между киосками. Когда заведение загорелось, то огонь быстро перекинулся и на соседние киоски.

Таким образом, огнем было повреждено кафе, где сначала возник пожар, а также пять металлических киосков с пищевыми продуктами на общей площади 100 кв. метров. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

На место пожара оперативно прибыли спасатели. В ГСЧС сообщили, что 13 спасателей локализовали пожар в шесть утра, а уже в 06.15 - полностью ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет.

Спасатели подчеркнули, что пожары в помещениях не является редкостью в Украине, и важно правильно реагировать на чрезвычайное происшествие, если оно случается.

Прежде всего - не стоит паниковать и следует сразу вызвать пожарных.

"Остерегайтесь задымленности и обвала конструкций домов и сооружений, взрывов технологического оборудования и приборов, падения обгоревших деревьев и провалов. Знайте, где находятся средства пожаротушения и умейте ими пользоваться", - информируют в ГСЧС.

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