У п'ятницю, 31 липня, частина жителів Дніпра залишиться без електрики

Про це інформує Politeka посилаючись на прес-службу компанії ДТЕК Дніпровські електромережі.

Так, повідомляється, що електропостачання буде тимчасово отклено в трьох районах обласного центру. Пов'язано це з тим, що на повітряних лініях електропередач фахівці підприємства будуть виконувати планові роботи по ремонту. Також буде проводитися технічне обслуговування і обрізка гілок на аварійних деревах.

Орієнтовно електрики не буде з 9 ранку до 19 вечора. Також з'явився повний список адрес, де, верочтнее все, не буде світла.

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

вулиця Бойова, 2-18, вулиця Варваринська, 1,9, 13-21;

вулиця Новочеркаська 3-63, 2-64;

вулиця Полєнова 1-59, 2-60;

вулиця Гагрінская, 8-38, 27-71; провулок Солончаковий, 1-15, 1-19; вулиця Гринчеко, 109-117.

вулиця Канивская, 38, 40;

вулиця Логашевского, 35,

вулиця Малишева, 1-39, 2-30;

провулок Малишева, 6-12.

САМАРСЬКИЙ РАЙОН

вулиця В'єтнамська, 77-137, 64-74;

провулок Марійський, 1-9, 12-14, 6;

вулиця Марійська, 2-18, 1-11;

вулиця Андрія Сахарова, 12;

вулиця Сонячна, 1-5, 2-12, 13, 15;

вулиця Естафетна, 1-23;

вулиця Олешківська, 92, 94, 98;

вулиця Богородицька, 117.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

вулиця Володимирська, 2-28, 1-17;

вулиця Леонтовича, 1-47, 2-32;

вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30;

вулиця Січових Стрільців, 91;

вулиця Карабиновская, 17-25;

вулиця Виборна, 1.

Politeka повідомляла, що в п'ятницю, 31 липня, жителі Одеси залишаться на цілий день без електрики. Комунальники з «Одесаобленерго» повідомляють, що планові масштабні відключення торкнуться городян, які проживають на 69 вулицях. Найбільше постраждають одесити, які проживають в районі селища Котовського, Слобідки, центру міста та приватного сектора.

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