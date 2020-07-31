У п'ятницю, 31 липня, частина жителів Дніпра залишиться без електрики
Про це інформує Politeka посилаючись на прес-службу компанії ДТЕК Дніпровські електромережі.
Так, повідомляється, що електропостачання буде тимчасово отклено в трьох районах обласного центру. Пов'язано це з тим, що на повітряних лініях електропередач фахівці підприємства будуть виконувати планові роботи по ремонту. Також буде проводитися технічне обслуговування і обрізка гілок на аварійних деревах.
Орієнтовно електрики не буде з 9 ранку до 19 вечора. Також з'явився повний список адрес, де, верочтнее все, не буде світла.
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Politeka повідомляла, що в п'ятницю, 31 липня, жителі Одеси залишаться на цілий день без електрики. Комунальники з «Одесаобленерго» повідомляють, що планові масштабні відключення торкнуться городян, які проживають на 69 вулицях. Найбільше постраждають одесити, які проживають в районі селища Котовського, Слобідки, центру міста та приватного сектора.
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