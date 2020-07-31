В Петропавловке Днепропетровской области приемное отделение скорой помощи находится в ужасном состоянии

Фотографии разместил на своей странице в Facebook пользователь Karen Barsegyan, сообщает Politeka.

На кадрах видно, в каком плачевном состоянии находится лечебное учреждение.

Судя по снимкам, медицинская реформа не дошла до этого здания. Можно только представить, как чувствуют себя больные и обычные посетители, не говоря уже о медперсонале, которому в таких условиях каждый день приходится спасать жизни украинцев.

Стены давно не ремонтировались, двери обшарпанные, на стенных панелях – отбитые куски.

"Районная больница, приемное отделение, 21 век", – горько иронизирует автор сообщения.

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Крым никому не нужен. По ходу, Крым у нас никому не сдался. Нет, речь пока не о полуострове, а о корабле 3 ранга "Крым" Госпогранслужбы", - отметили авторы канала.

Ранее это был роскошный корабль спецназначения, который неофициально именовался "яхтой президента".

"Он использовался для перевозки высших лиц государства (Кравчук его обожал). Однако все это в прошлом, и "Крым" начинает медленно гнить без ремонта. А ремонта не предвидеться - всем пох в аукцион не было подано ни одного тендерного предложения. Печально и символично, как с крейсером "Украина"", - пожаловались авторы канала.

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Из-за ям и выбоин на дороге ему пришлось уменьшить скорость настолько, что его без труда обогнал мужчина на велосипеде. Сообщается, что такая ситуация наблюдается на протяжении не менее 50 километров этой трассы.

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