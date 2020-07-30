На Днепропетровщине в любой момент может рухнуть мост

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на местный ресурс Дніпро TV.

Сообщается, что мост этот находится недалеко от села Соленое. Местные жители безуспешно добиваются его ремонта на протяжении последнего года, однако пока безрезультатно.

Примечательно то, что этот мост – единственный путь к местной школе, поэтому дети подвергаются страшной опасности, передвигаясь по нему. Если пройтись по аварийному мосту, то можно заметить большие сквозные ямы и острую арматуру, торчащую вокруг.

Никто из властей или дорожников не догадался хотя бы поставить знак об опасности, подстерегающей пешеходов и водителей, поэтому жителям, чтобы хоть как-то обозначить опасное место, пришлось обрисовать яму белой краской.

Никаких поручней на мосту тоже нет, поэтому невнимательный пешеход запросто может свалиться вниз. Местные жители говорят, что их жалобы в областной совет не дали никакого результата. Чиновники заявляют, что мост находится "под их контролем", однако в ближайшее время ремонтировать его не будут.

Politeka сообщала, что в оккупированном Донецке начал разрушаться мост. Так, блогер "Фашик Донецкий" отметил, что в оккупированном городе со стороны улицы Университетской к парку отдыха им. Щербакова ведет пешеходный мост. Он подчеркнул, что этот мост является вторым входом в парк отдыха, поэтому даже во время войны на нем есть движение людей.

Однако по состоянию на сегодняшний день мост находится в крайне плохом состоянии, а оккупационная власть не спешит его ремонтировать.

А в Киеве на улице Грушевского провалился асфальт. Примечательно, что провал случился очень близко от здания Верховной Рады Украины. Специалисты, приехавшие на место аварии, утверждают, что асфальт "ушел" вниз из-за того, что под проезжей частью прорвало трубопровод.

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