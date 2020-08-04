На Днепропетровщине стартовали военные учебные курсы под руководством британских инструкторов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Известно, что в учебных курсах принимают участие военнослужащие всех оперативных командований Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Тренировки будут проходить на Новомосковском полигоне. В ходе учебных мероприятий будут отрабатываться навыки огневой подготовки, тактической медицины, топографии и тактики по стандартам НАТО.

Участие в учениях принимают около 150 военнослужащих из разных уголков Украины. Учебный курс продлится в течение одного месяца. Подготовка бойцов проводится в рамках миссии Orbital.

Как сообщили в Минобороны, в дальнейшем украинские военные распространят полученные навыки в войсках в качестве инструкторов учебных батальонов и специалистов по боевой подготовке отдельных воинских частей. Курсанты имеют боевой опыт и представляют все четыре оперативных командования Сухопутных войск ВС Украины. Когда завершится курс "Индивидуальная подготовка", им выдадут сертификаты, и они уже будут сами учить украинских военнослужащих по новым стандартам.

В министерстве также отметили, что Новомосковский полигон для проведения учений выбран не случайно. В прошлом году в рамках миссии Orbital инструкторы учебного батальона 239-го общевойскового полигона уже прошли такую подготовку и теперь помогают британским коллегам в проведении более масштабного учебного курса.

Как известно, миссия Orbital стартовала в Украине более пяти лет назад, после аннексии Крыма Россией. По данным Минобороны Великобритании, начиная с 2015 года британские инструкторы подготовили более 17,5 тысяч военнослужащих ВСУ.

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