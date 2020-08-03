Під Дніпром знайшли цікаве застосування пам'ятника Леніну, який було демонтовано в рамках виконання закону про декомунізацію
Про це повідомляє Politeka з посиланням на 11-й телеканал.
Так, на Дніпропетровщині вирішили в прямому сенсі втопити Леніна. Дайвери з Дніпра створили справжній підводний музей, одним з експонатів якого став Ленін, який тепер "живе" на дні живописного Новомиколаївського кар'єра.
Слід зазначити, що цей кар'єр приваблює не тільки відпочиваючих, але і професійних дайверів. Новомиколаївський кар'єр є справжньою дайверською тренувальною базою. Серед підводного сміття початківці і професійні дайвери можуть розглянути підводні шедеври.
Максимальна глибина кар'єру сягає 47 метрів. Погрітися у цій водичці не вийде - температура у кар'єрі в будь-який час року однакова - всього 4 градуси вище нуля, тож для занурень знадобиться спеціальне спорядження. Такі костюми дайвери називають "сухими", тому що вони герметично прилягають до тіла і не пропускають воду, а завдяки повітряній подушці відбувається ізоляція від холоду.
Підводний музей на кар'єрі почали створювати ще декілька років тому. При цьому експонати в підводному парку вражають своєю незвичайністю. Тут можна знайти все що завгодно: мотоцикли, автомобілі і навіть мікроавтобус.
Почесне місце на дні зайняв і радянський діяч Володимир Ленін, його бюст перетворений в головного героя трилера «V - значить Vendetta».
Нагадаємо, від "Дніпропетровська" остаточно позбулися: у місті влаштували нову декомунізацію, фото.
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