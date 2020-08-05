На Днепропетровщине мужчина устроил погоню с полицией, которая закончилась стрельбой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Кривом Роге ночью водитель "Москвича" устроил погоню с патрульными.

По данным местных СМИ, полиция остановила "Москвич", и в ходе проверки документов водителя оказалось, что у него права другой категории. В связи с этим инспекторы составили на мужчину постановление по ст. 126 КУпАП. После этого правонарушитель въехал в машину полицейских, и тогда началась погоня за днепрянином.

В результате несколько экипажей патрульных гнались за "Москвичом" по центральным улицам Кривого Рога. Водитель никак не реагировал на предупреждения правоохранителей, ехал на красный светофор и подрезал другие авто, которые были на дороге.

Патрульные предупредили мужчину о том, что если он не остановится, то они будут вынуждены открыть огонь. Водитель "москвича" проигнорировал это требование, и тогда патрульные семь раз выстрелили в "Москвич", попав в три колеса.

В результате гонки водитель заехал на территорию школы и остановился в клумбе. Злоумышленника удалось задержать, однако он оказал сопротивление и ударил патрульного в руку. Также нарушитель стрелял в полицейское авто "Приус".

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