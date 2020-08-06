Жителей Днепропетровщины предупреждают о новой схеме мошенничества, жертвами которой могут стать доверчивые пенсионеры

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в городе Новомосковске Днепропетровской области мужчина представился социальным работником и ограбил пенсионерку.

Сообщается, что 83-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее ограбили. По ее словам, к ней домой пришел мужчина, который представился социальным работником. Он убедил женщину в том, что ему необходимо переписать номера всех купюр, которые есть у нее в доме. Целью этого якобы была необходимость в замене купюр. Доверчивая пенсионерка вынесла все деньги, и тогда злоумышленник выхватил их из рук женщины и поспешно скрылся. Сумма, которую похитил "социальный работник", составила 60 тысяч гривен, 2 тысячи долларов и 40 тысяч рублей.

Полиция предварительно квалифицирует это преступление по ч. 3 ст. 183 (грабеж) УК Украины.

Ранее мы также сообщали о еще одной схеме мошенничества, когда злоумышленники также представлялись "социальными работниками". В частности, в Киеве к пенсионерке подошли на улице две женщины и представились социальными работниками. Разговорившись, бабушке предложили бесплатный массаж. Попав в квартиру, мошенницы выманили у пенсионерки ее сбережения в сумме 13 тысяч гривен и 1300 долларов США.

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