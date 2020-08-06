Під Дніпром померла новонароджена дитина через те, що швидка не змогла своєчасно надати медичну допомогу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Прихист".

Так, у Нікополі Дніпропетровської області недоношеній дитині не змогли надати своєчасну медичну допомогу. Швидка з області змогла прибути на місце лише в обід наступного дня, і вже через добу дівчинка померла.

Відомо, що дівчинка народилася 31 липня о 22.20, і їй відразу надали термінову медичну допомогу. Дитина з'явилася на світ передчасно - на 29 тижні. Наприкінці вагітності у матері дитини сталася кровотеча, через що лікарі прийняли рішення зробити кесарів розтин. При народженні дитина важила всього 1200 г і мала зріст 36 см. Пологи пройшли нормально, але вночі того ж дня лікарі озвучили невтішний прогноз: у дитини практично немає шансів дожити до ранку, тому що легені не розкрилися.

Батько дитини попросив медиків викликати фахівців з Дніпра,однак лікарі не викликали реанімаційну карету посеред ночі, тому що, за їхніми словами, через погану дорогу в темний час доби машина не виїде. Медики обіцяли, що допомога буде о восьмій ранку.

Реанімобіль для дитини все ж доставили, але він прибув на 5 годин пізніше, і в автомобілі був зламаний апарат ШВЛ.

Дівчинку госпіталізували в дитячу міську лікарню №3, однак вранці наступного дня її матері повідомили, що о другій ночі дитина померла.

Батьки звинувачують у трагедії лікарів. Самі ж медики стверджують, що зробили для порятунку дитини все можливе, що було в їхніх силах.

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