"Кто-то решил за всех, что не надо..."

В Днепре вандалы уничтожили сквер с молодыми деревьями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост местного жителя руководителя общественной организации "Народовластие Днепра" Вадима Шуйдина в соцсети.

Известно, что инцидент произошел в жилом массиве "Приднепровск-Чапли". Вандалы сломали около десятка деревьев - это были молодые клены.

Так, в 2019 году на аллее в Приднепровске сотрудники ДТЭК высадили молодые саженцы кленов. За год они уже успели прижиться и были готовы вырасти, но теперь деревья находятся в плачевном состоянии.

"Саженцы кленов уже прижились и были готовы расти и стать большими деревьями. Но уже нет. Кто-то решил, что не надо. Решил за всех. За тех, кто их сажал, за тех, кто мимо них каждый день ходит, за тех, кому эти деревья помогли бы дышать", - написал Шуйдин.

В комментариях к сообщению днепряне выразили свое возмущение действиями вандалов и призывали других реагировать на подобные случаи, а не проходить мимо.

"Равнодушие и неотвратимость наказания убивает город, страну", "Ломать - не строить! Вот так мы и живем с нашим менталитетом и воспитанием", - пишут в комментариях.

Также днепряне рассказали о других случаях вандализма в городе.

"Построили площадку 2 месяца назад, уже сломали, и деревья тоже... Воспитывать своих детей нужно, учить не ломать, а беречь труд другого", - написала одна из подписчиц Шуйдина.

Напомним, вандалы устроили погром в ботсаду Киева: кадры бесчинства.

Ранее Politeka сообщала, что вандали устроили небывалый погром в Одессе, съехалась полиция: "украли 10 крестов".

Также Politeka сообщала, что в Харькове вандалы обнесли спортивную площадку, видео: позарились на блины.