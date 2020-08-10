У Дніпрі чоловік побив дитину за те, що вона гуляла не в своєму дворі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Репортер Дніпро".

Так, житель Дніпра декілька разів вдарив дитину та накричав на неї за порушення меж двору.

Інцидент ставсяна вул. Бурштиновій. Мешканець одного з будинків напав на 10-річного хлопчика за те, що той гуляв "не на своїй території".

Користувачка соцмережі Facebook Ксенія Матвієнко повідомила, що "очманілий дорослий дядько" - місцевий житель.

"А погрожував і навіть вдарив дитину він нібито за те, що та... гуляв не в своєму дворі!" - розповіла вона.

Очевидці також встигли зафіксувати подію на відеокамеру. Втім, поліцію люди, судячи зі всього, так і не викликали, оскільки офіційних повідомлень від правоохоронців про затримання громадянина, який наважився підняти руку на дитину, поки що не було.

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