У Дніпрі чоловік побив дитину за те, що вона гуляла не в своєму дворі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Репортер Дніпро".
Так, житель Дніпра декілька разів вдарив дитину та накричав на неї за порушення меж двору.
Інцидент ставсяна вул. Бурштиновій. Мешканець одного з будинків напав на 10-річного хлопчика за те, що той гуляв "не на своїй території".
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Користувачка соцмережі Facebook Ксенія Матвієнко повідомила, що "очманілий дорослий дядько" - місцевий житель.
"А погрожував і навіть вдарив дитину він нібито за те, що та... гуляв не в своєму дворі!" - розповіла вона.
Очевидці також встигли зафіксувати подію на відеокамеру. Втім, поліцію люди, судячи зі всього, так і не викликали, оскільки офіційних повідомлень від правоохоронців про затримання громадянина, який наважився підняти руку на дитину, поки що не було.
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