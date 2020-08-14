В Днепре в больнице им. Мечникова борются за жизнь украинского военного, подорвавшегося на противотанковой мине на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети главного врача медицинского учреждения Сергея Рыженко.

"Ему 37 лет, старший солдат ВСУ, родом из Николаева. Противотанковая мина разнесла автомобиль в клочья. Один боец погиб на месте. Александр с тяжелыми ранениями бортом доставлен в Мечникова на аппарате ИВЛ", - сообщил главный врач.

Рыженко также отметил, что сейчас состояние бойца оценивается как крайне тяжелое. У него открытая черепно-мозговая травма, а десятки осколков прошили тело. Один из осколков повредил правый глаз. Также есть множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Диагностированы переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица и правой руки.

"Прямо из реанимационного зала подан в операционную. Стабилизирован. Офтальмологам удалось спасти правый глаз. Впереди долгое лечение у Мечникова. Верим, что выживет", - написал Рыженко.

Как известно, с начала военной агрессии России на Донбассе в больнице им. Мечникова активно спасают жизни украинских военных. За годы войны врачи медицинского учреждения спасли более 3 тысяч бойцов ВСУ.

Напомним, жизнь украинского бойца оборвалась в один миг, фото: "без отца остались дочь и сын".

Как сообщала Politeka, боец ВСУ едва не лишился конечностей, но снова рвется на передовую: "я ни секунды не жалел".

Также Politeka писала, что боец ВСУ трагически ушел из жизни, украинцы не верят до последнего.