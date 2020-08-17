В Днепропетровской области произошло массовое отравление после празднования выпускного
Как сообщает Politeka, об этом стало известно из публикации местного издания "Днепровская панорама".
Так, в селе Вязовок Павлоградского района празднование выпускного закончилось больницей.
Госпродпотребслужба сообщила, что еще в начале августа в течение нескольких дней в инфекционное отделение районной больницы и амбулатории общей практики семейной медицины с симптомами острой кишечной инфекции обратились 13 человек, трое из которых - дети.
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Как стало известно, из эпидемиологического анамнеза установлено, что всех больных объединяет употребление блюд во время празднования выпускного вечера 1 августа в кафе "Самара", которое находится в селе Вязовок Павлоградского района.
В результате отравления восемь больных попали на стационар. У всех пациентов из биологического материала был выделен возбудитель - сальмонеллу.
В кафе "Самара" провели проверку, в ходе которой были установлены многочисленные нарушения требований санитарно-гигиенического и дезинфекционного режима, использование пищевых продуктов, нарушение технологического процесса приготовления блюд и соблюдения правил личной гигиены работниками заведения.
Слудет отметить, что острая кишечная инфекция - не редкость в теплое время года, так как заведениям становится сложнее соблюдать все меры безопасности и правильно хранить продукты, из-за чего еда быстрее портится, что может повлечь за собой плачевные последствия.
Напомним, под Днепром выпускной для детей закончился массовой госпитализацией: "попали в больницу с...".
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