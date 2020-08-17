В Днепре в больнице им. Мечникова борются за жизнь украинского военного, получившего тяжелые ранения на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет 34-го телеканала.

Отмечается, что 37-летнего бойца ВСУ по имени Александр доставили в Днепр из Песок еще 13 августа в очень тяжелом состоянии. Он находился в коме, у него есть ожоги руки и шеи, оторвано ухо. В течение нескольких дней медики боролись за жизнь украинского защитника.

Сейчас, по словам врачей, мужчина уже пришел в себя, его самочувствие улучшилось.

"Угольное лицо, угольное плечо, угольная рука. И вот тут все на грани. Абсолютно все. Сегодня первый день, когда мы можем без аппарата везти его на компьютерный томограф, и дальнейшие наблюдения проводить здесь и в отделении реанимации", - рассказал главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко.

Он также сообщил, что зрение Александру удалось сохранить. Медики пообещали военному, что ко Дню Независимости он уже поедет домой.

Ранее сообщалось, что Александр - старший солдат ВСУ, родом из Николаева. Противотанковая мина разнесла его автомобиль в клочья. Один боец погиб на месте. Александр с тяжелыми ранениями бортом был доставлен в Мечникова на аппарате ИВЛ.

Напомним, жизнь украинского бойца оборвалась в один миг, фото: "без отца остались дочь и сын".

Также Politeka писала, что боец ВСУ трагически ушел из жизни, украинцы не верят до последнего.