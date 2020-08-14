У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова борються за життя українського військового, який підірвався на протитанковій міні на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис у соцмережі головного лікаря медичного закладу Сергія Риженка.

"Йому 37 років, старший солдат ЗСУ, родом з Миколаєва. Протитанкова міна рознесла автомобіль на шматки. Один боєць загинув на місці. Олександр з важкими пораненнями бортом доставлений в Мечникова на апараті ШВЛ", - повідомив головний лікар.

Риженко також зазначив, що наразі стан бійця оцінюється як вкрай важкий. У нього відкрита черепно-мозкова травма, а десятки осколків прошили тіло. Один з осколків пошкодив праве око. Також є безліч осколків в голові, обличчі, шиї, грудній клітці, передній черевній стінці, в кінцівках. Діагностовано переломи пальців рук і ніг, термічні опіки голови, обличчя і правої руки.

"Прямо з реанімаційного залу поданий в операційну. Стабілізовано. Офтальмологам вдалося врятувати праве око. Попереду довге лікування в Мечникова. Віримо, що виживе", - написав Риженко.

Як відомо, від початку військової агресії Росії на Донбасі у лікарні ім. Мечникова активно рятують життя українських військових. За роки війни лікарі медичного закладу врятували понад 3 тисячі бійців ЗСУ.

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