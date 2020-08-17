В Днепре водитель мотороллера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на полицейского

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 34-й канал.

Отмечается, что водитель мотороллера наехал на патрульного, в результате чего он получил телесные повреждения.

Происшествие случилось поздно вечером на пересечении переулка Лермонтова и улицы Веры Миляевой. Патрульные заметили водителя скутера, который ехал без шлема. Ему подали сигнал об остановке, однако он решил проигнорировать это и пытался бежать.

Правоохранители начали преследование мотороллера, но водитель заехал в один из дворов и скрылся из поля зрения полицейских.

В полиции пояснили, что все улицы круговые, и проехать автомобилю по ним нельзя, потому мотороллера удалось сбежать от патрульных.

Старший лейтенант полиции встал на этот перекресток, чтобы ограничить проезд транспорта. Водитель мопеда развернулся и поехал во встречном направлении, а на просьбу остановиться - никак не реагировал. Также не было никакой реакции и на команду "Стоп", и водитель совершил наезд на полицейского.

Впоследствии беглец на мопеде был задержан. Выяснилось, что в крови у него было 0,58 промилле алкоголя.

Полицейский получил ушиб правого локтя, ушиб пальцев левой руки и ссадины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, под Днепром водитель устроил погоню со стрельбой: кадры и подробности ЧП.

Также Politeka писала, что иностранцы устроили переполох на украинской границе: кадры событий.

Как писала Politeka, погоня со стрельбой всполошила Одессу, на месте много силовиков: кадры происходящего.