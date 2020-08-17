В Днепре водитель мотороллера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на полицейского
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 34-й канал.
Отмечается, что водитель мотороллера наехал на патрульного, в результате чего он получил телесные повреждения.
Происшествие случилось поздно вечером на пересечении переулка Лермонтова и улицы Веры Миляевой. Патрульные заметили водителя скутера, который ехал без шлема. Ему подали сигнал об остановке, однако он решил проигнорировать это и пытался бежать.
Правоохранители начали преследование мотороллера, но водитель заехал в один из дворов и скрылся из поля зрения полицейских.
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В полиции пояснили, что все улицы круговые, и проехать автомобилю по ним нельзя, потому мотороллера удалось сбежать от патрульных.
Старший лейтенант полиции встал на этот перекресток, чтобы ограничить проезд транспорта. Водитель мопеда развернулся и поехал во встречном направлении, а на просьбу остановиться - никак не реагировал. Также не было никакой реакции и на команду "Стоп", и водитель совершил наезд на полицейского.
Впоследствии беглец на мопеде был задержан. Выяснилось, что в крови у него было 0,58 промилле алкоголя.
Полицейский получил ушиб правого локтя, ушиб пальцев левой руки и ссадины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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