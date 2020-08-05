На Дніпропетровщині чоловік влаштував перегони з поліцією, які закінчились стріляниною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у Кривому Розі вночі водій "Москвича" влаштував перегони з патрульними.

За даними місцевих ЗМІ, поліція зупинила "Москвич", і в ході перевірки документів водія виявилось, що у нього права іншої категорії. У зв'язку з цим інспектори склали на чоловіка постанову за ст. 126 КУпАП. Після цього правопорушник в'їхав в автівку поліцейських, і тоді почалася гонитва за дніпрянином.

В результаті декілька екіпажів патрульних гналися за "Москвичем" центральними вулицями Кривого Рогу. Водій ніяк не реагував на попередження правоохоронців, їхав на червоний світлофор та підрізав інші авто, що були на дорозі.

Патрульні попередили чоловіка про те, що якщо він не зупиниться, то вони будуть змушені відкрити вогонь. Водій "москвича" проігнорував цю вимогу, і тоді патрульні сім разів вистрілили в "Москвич", влучивши в три колеса.

В результаті перегонів водій заїхав на територію школи і зупинився у клумбі. Зловмисника вдалось затримати, проте він чинив опір і вдарив патрульного в руку. Також порушник стріляв в поліцейське авто "Пріус".

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