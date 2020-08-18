В Днепропетровской области ребенок погиб во время отдыха в лагере

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, на Днепропетровщине на отдыхе в детском лагере в озере утонул 7-летний мальчик.

Известно, что мальчик не умел плавать, однако его все равно пустили к водоему.

Мать утонувшего мальчика рассказала, что трагедия произошла уже в первый день пребывания ребенка в лагере. Утром она отправила мальчика на отдых, а уже вечером ей позвонили и сообщили, что ее сына больше нет.

Женщина жила с сыном в общежитии и воспитывала его сама. В благотворительном фонде ей предложили бесплатно отправить ребенка в лагерь.

Сначала это были занятия с учителем и психологом, а затем - 5-дневное бесплатное оздоровление в палаточном лагере.

Мать погибшего рассказала, что ее сын не умел плавать, и в лагере знали об этом. В лагере, в свою очередь, говорят, что вожатая отвернулась на несколько минут, и ребенок в это время исчез из поля зрения.

Кроме того, по словам матери погибшего, в лагере после трагедии продожили развлекаться и организовывать активный отдых для детей. В соцсети публиковались фото спортивных соревнований и досуга детей.

Сейчас представители детского лагеря избегают общения с матерью, а полиция начала расследование и уже провела обыски в благотворительном фонде.

По словам правоохранителей, это ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

"Есть определенная информация, что одновременно в водоеме находилось много детей", - рассказала прессекретарка полиции Днепропетровщины.

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