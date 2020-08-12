На Дніпропетровщині у водоймі потонув рибак

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Службу порятунку повідомили про те, що на каналі "Дніпро-Донбас" біля села Бабайківка Царичанського району двоє чоловіків ловили рибу. Під час рибалки один з чоловіків вирішив піти покупатись, після чого зник.

На наступний день надзвичайники приступили до обстеження водойми в пошуках зниклого рибалки. Прибувши на місце трагедії, двоє водолазів обстежили 360 квадратних метрів акваторії і знайшли тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився чоловік 1965 року народження. Його тіло знайшли на глибині 3 метрів на відстані 45 метрів від берега.

Водолази передали тіло загиблого співробітникам поліції.

До пошуків було залучено шість осіб особового складу ДСНС Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі в Кресовском водосховище в неділю, 9 серпня, виявили тіло молодої жінки. Труп жінки було виявлено в неділю близько 11.00 у водоймі Покровського району міста. Тіло знаходилося на поверхні води в трьох метрах від берега. На вигляд жінці від 30 до 35 років. Обставини її загибелі і особистість наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, під Дніпром виїзд групи дітей на водойму закінчився трагедією.

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