На Днепропетровщине для школьников придумали новое карантинное правило - трижды менять медицинские маски в течение учебного дня

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Так, в городе Новомосковск Днепропетровской области в соцсетях появилась информация для родителей о том, что с 1 сентября 2020 года дети в школе ежедневно должны брать с собой по три одноразовых маски. Их нужно менять каждые два часа.

"Анонимно. Скажите, только в нашей школе №6 сказали, чтобы дети с 1 сентября имели с собой три одноразовые маски в день? Их менять нужно каждые 2 часа, собирать в пакет, и как дети это будут делать? У меня двое деток, и это только на маски нужно работать, и почему горисполком не купит для всех школ централизованно вместо предвыборного пиара?" - возмутилась жительница Днепропетровщины.

Пользователи соцсети отметили, что такое нововведение приведет к большим затратам, особенно если в семье есть несколько детей. Кроме того, родители отметили, что большинство украинцев пользуется многоразовыми масками, а не одноразовыми.

Кроме того, в душних классах находиться в масках будет некомфортно и вредно для самочувствия.

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