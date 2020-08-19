В області не можуть утилізувати сотні тонн ракетного палива

Дніпропетровській області загрожує екологічна катастрофа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ДніпроTV.

Журналісти зазначають, що Дніпропетровщина знаходиться на межі екологічної катастрофи через сотні тонн ракетного палива, які не можуть правильно утилізувати.

Як відомо, після відмови від ядерної зброї в 1994 році Україна повинна була отримати від західних країн безпеку і допомогу в утилізації ядерних відходів. Однак гарантованої безпеки ніхто так і не отримав, а область повільно забруднюється тоннами ядерного палива.

У сюжеті зазначається, що єдиним місцем, де в Україні може зберігатися і утилізуватися ракетне паливо є Павлоградський хімічний завод, який знаходится прямо поблизу житлових будинків. На цій території на даний момент зберігається близько 13 ступенів, кожна з яких містить в собі приблизно 47 тонн твердого ракетного палива.

При цьому термін зберігання відходів закінчився ще 30 років тому, і всі ступені були переведені в критичний стан та потребують якнайшвидшої утилізації.

Головний еколог хімзаводу розповіла, що на цій території відбувається руйнування інфраструктури, будівель, йде вплив на населення, гине персонал, і поширення вибухової хвилі і аварійної ситуації йде в великих масштабах.

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