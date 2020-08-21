В учебные заведения теперь просто так не зайти

В Днепре новый учебный год начнется в более безопасных для детей условиях

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ДніпроTV.

Так, в школах Днепра к новому учебному году установят систему "Безопасная школа". Данная система безопасности будет контролировать перемещение учащихся и не будет допускать в здание посторонних людей.

Ожидается, что на входах в учебные заведения будут установлены специальные турникеты, пройти через которые можно только с помощью электронного пропуска или студенческого билета.

Также в коридорах школ Днепра появятся камеры видеонаблюдения, которые будут контролировать все перемещения учеников.

Кроме того, система "Безопасная школа" имеет функцию отправки СМС-сообщений родителям. Взрослые будут знать, когда их дети попали или вышли с территории школы.

Ранее также сообщалось, что в городе Новомосковске Днепропетровской области в соцсетях появилась информация для родителей о том, что с 1 сентября 2020 года дети в ежедневно должны брать с собой в школу по три одноразовых маски. Их нужно будет менять каждые два часа. Родители возмущены, ведь ежедневно покупать по три маски на одного ребенка - это очень затратно.

Напомним, "будут носить защитные щитки": в школах Харькова вводят новые правила из-за карантина.

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