Днепрянам рассказали, как будут проходить занятия в школах в условиях карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

Так, в Днепре школы готовят к новому учебному году в условиях карантина, который недавно продлили до 1 ноября.

Педагоги Днепра разработали временный алгоритм доступа к образовательным учреждениям, маршрут перемещения по школам и питания.

По данным городского совета, в сентябре в школы пойдут более 102 тысяч учеников, в том числе почти 11 тысяч первоклассников. В учреждениях образования должны появиться средства для дезинфекции рук, бумажные полотенца, порошок для мытья поверхностей, средство для мытья пола и стекл.

Также в школах Днепра открывают различные входы и выходы, а на полу появится разметка для двустороннего движения по коридорам. За всеми классами также будут закреплены отдельные кабинеты - таким образом, дети будут минимально перемещаться по школе и меньше контактировать друг с другом.

Кроме того, в горсовета рассказали, что будут разграничены во времени начало занятий и перерывы для разных классов. Однако данные мероприятия могут быть разными в разных школах. Это связано с тем, что все имеют разную архитектуру здания, разное количество учеников и педагогов. От материально-технической базы тоже зависит немало, поэтому и этот фактор станет решающим в данной ситуации.

Перед началом рабочего дня учителям Днепра надо будет пройти температурный скрининг. Педагогов с признаками острых респираторных болезней к работе с детьми не допустят.

Напомним, "будут носить защитные щитки": в школах Харькова вводят новые правила из-за карантина.

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