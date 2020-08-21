У навчальні заклади тепер просто так не зайти

У Дніпрі новий навчальний рік почнеться в більш безпечних для дітей умовах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ДніпроTV.

Так, у школах Дніпра до нового навчального року встановлять систему "Безпечна школа". Дана система безпеки контролюватіме переміщення учнів і не буде допускати в будівлю сторонніх людей.

Очікується, що на входах у навчальні заклади будуть встановлені спеціальні турнікети, пройти через які можна виключно за допомогою електронної перепустки або учнівського квитка.

Також у коридорах шкіл Дніпра з'являться камери відеоспостереження, які будуть контролювати всі переміщення учнів.

Крім того, система "Безпечна школа" має функцію відправки СМС-повідомлень батькам. Дорослі знатимуть, коли їхні діти потрапили або вийшли з території школи.

Раніше також повідомлялось, що у місті Новомосковську Дніпропетровської області в соцмережах з'явилася інформація для батьків про те, що з 1 вересня 2020 року діти в школі щодня повинні брати з собою по три одноразових маски. Їх потрібно буде міняти кожні дві години. Батьки обурені, адже щодня купувати по три маски на одну дитину - це дуже витратно.

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