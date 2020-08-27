На Днепропетровщине объявлен сбор средств на помощь 15-летнему Артему

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на благотворительный фонд "Помогаем".

Так, в Днепропетровской области в селе Светлогорское 15-летний Артем нуждается в помощи - ему срочно нужен слуховой аппарат.

По словам волонтеров, парню поставили диагноз "двусторонняя тугоухость 4-й степени и умственная отсталость". После того, как родители узнали о диагнозе своего сына, они бросили все силы, чтобы Артем мог нормально слышать и общаться со сверстниками, однако вылечиться достаточно сложно, потому что это требует много средств. Родители Артема были вынуждены просить о помощи у неравнодушных соотечественников.

Родители рассказывают, что Артем родился обычным мальчиком, он был активным и уже в три года пошел в детский сад. Однако воспитателей насторожило, что ребенок в свои три года практически не разговаривает. Он мог произносить в своем возрасте только два слова: "мама" и "папа". Обеспокоенные родители сразу же ринулись делать обследование и, к сожалению, получили неутешительный диагноз в больнице.

Артем - веселый и жизнерадостный юноша, он очень любит играть в компьютерные игры, рисовать и заниматься рукоделием. Также он обожает рыбалку, кататься на велосипеде, играть со своим любимцем овчаркой Риком. Не чурается Артем и домашних обязанностей - он всегда первый помощник своей мамы по хозяйству. Однако, к сожалению, он не может полноценно слышать звуки окружающего мира.

В 2016 году мальчик получил от государства слуховой аппарат, однако он долго не продержался. Однажды Артем попал под дождь, и устройство перестало работать.

Благотворительный фонд открыл сбор средств на приобретение слуховых аппаратов для Артема. Стоимость слухового аппарата немалая - 168 846 гривен, поэтому всех неравнодушных просят приобщиться к помощи. Следует отметить, что украинцы не остаются в стороне, и собрать осталось уже чуть больше половины объявленной суммы - 87 тыс. грн.

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