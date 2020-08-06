На Дніпропетровщині молода мама бореться з раком молочної залози

Про це повідомляє Politeka з посиланням на групу "Міністерство добрих справ" у Facebook.

Так, у Кам'янському Дніпропетровської області мама двох маленьких дітей бореться за життя до останнього, їй поставили страшний діагноз - рак молочної залози.

Відомо, що молодшій дитині Тетяни всього 8 місяців, і одразу після народження сина вона почала боротись із онкологією. Старшій дитині 6 років. Жінка пройшла вже 4 курси доопераційної хіміотерапії, після чого їй призначили ще 4 курси.

"Тані з Кам'янського 34 роки і вона мама двох чудових діток, донечці 6 років, синочку 8 місяців. На останньому місяці вагітності їй поставили діагноз - рак молочної залози. Після народження синочка вона відразу зайнялася лікуванням. Пройшла вже 4 курси доопераційної хімії, потім операція. Після призначили ще 4 курси хімії. Пройдено вже 3. Залишилося пройти останню", - йдеться в повідомленні.

Небайдужих закликають допомогти жінці фінансово, щоб побороти хворобу. Збір коштів триватиме до 9 серпня. Для операцію необхідно зібрати 10 тисяч гривень.

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