В Днепре выпившая местная жительница потеряла в парке своего ребенка и пошла домой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Так, около 11 часов вечера в Днепре охранник парка Героев сообщил в полицию, что обнаружил на территории парка детскую коляску, в которой находилась 10-месячная девочка. В коляске также был телефон и бутылка. Ребенок замерз и сильно плакал. При этом девочка была совсем одна - нигде рядом родителей не нашли.

Полицейские прибыли на место и вызвали скорую, ребенка сразу же госпитализировали. В телефоне, который нашли в коляске, был номер бабушки. Правоохранители позвонили ей и сообщили об инциденте. Женщина плакала и объясняла, что ее дочь - мать ребенка, сейчас находится дома в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители прибыли по указанному адресу и обнаружили там 36-летнюю мать потерявшейся в парке девочки. Женщина была в нетрезвом состоянии.

По ее словам, она потеряла дочь в парке. Девочка якобы побежала к качеле и исчезла. Женщину задержали и доставили в центральный участок полиции. Сотрудники ювенальной превенции составили на нее протокол по ст. 184 (невыполнение родительских обязанностей) КУоАП и направили постановление в службу по делам детей.

Напомним, в Одессе горе-мать напоила ребенка в коляске алкоголем: момент попал на видео.

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