На Дніпропетровщині помітили величезного павука, який добряче налякав людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на один з місцевих пабліків у соцмережі.

Так, поблизу села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області виявили величезного павука, який дуже налякав жителів одного з приватних будинків.

Учасниця пабліку "Підслухано|Новомосковськ (Україна) VER 2.0" розповіла, що вранці вона виявила на території свого будинку величезного і незвичайного павука.

Жінка сфотографувала свого "гостя" і поцікавилася у користувачів мережі, що це за вид павука і наскільки він може бути небезпечним для людей.

У коментарях учасники групи відразу ж визначили, що це південноруський тарантул і насправді його досить часто можна зустріти в Дніпропетровській області.

Відомо, що південноруський тарантул не проявлятиме агресію, якщо його не чіпати. Укус такого павука можна порівняти з укусом шершня. Він не здатен серйозно нашкодити здоров'ю і викликає тільки місцевий набряк.

Отрута, яку випускає південноруський тарантул, здатна паралізувати нервову систему тільки у комах або дрібних тварин, а для людини вона не є небезпечною.

Якщо такий павук вкусить людину, то в цьому місці виникне набряк і біль. У деяких випадках шкіра може змінити колір і стати жовтою на декілька місяців.

Нагадаємо, у будинках Дніпра розкидали небезпечну отруту, кадри: "Постійно ганяли і труїли...".

Раніше Politeka повідомляла, що у Дніпрі мешканці багатоповерхівки можуть залишитися без даху над головою: стоки каналізації руйнують фундамент.