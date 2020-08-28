На Дніпропетровщині помітили величезного павука, який добряче налякав людей
Про це повідомляє Politeka з посиланням на один з місцевих пабліків у соцмережі.
Так, поблизу села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області виявили величезного павука, який дуже налякав жителів одного з приватних будинків.
Учасниця пабліку "Підслухано|Новомосковськ (Україна) VER 2.0" розповіла, що вранці вона виявила на території свого будинку величезного і незвичайного павука.
Жінка сфотографувала свого "гостя" і поцікавилася у користувачів мережі, що це за вид павука і наскільки він може бути небезпечним для людей.
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У коментарях учасники групи відразу ж визначили, що це південноруський тарантул і насправді його досить часто можна зустріти в Дніпропетровській області.
Відомо, що південноруський тарантул не проявлятиме агресію, якщо його не чіпати. Укус такого павука можна порівняти з укусом шершня. Він не здатен серйозно нашкодити здоров'ю і викликає тільки місцевий набряк.
Отрута, яку випускає південноруський тарантул, здатна паралізувати нервову систему тільки у комах або дрібних тварин, а для людини вона не є небезпечною.
Якщо такий павук вкусить людину, то в цьому місці виникне набряк і біль. У деяких випадках шкіра може змінити колір і стати жовтою на декілька місяців.
Нагадаємо, у будинках Дніпра розкидали небезпечну отруту, кадри: "Постійно ганяли і труїли...".
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