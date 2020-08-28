На Днепропетровщине мошенники организовали "схему" завладения чужим имуществом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным правоохранителей, в "схеме" были задействованы руководители коммерческих структур, адвокат, нотариус и государственный регистратор.

Сейчас всем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении сразу нескольких преступлений.

Днепровские оперативники и следователи разоблачили и задокументировали преступную "схему" по завладению недвижимостью граждан и коммерческих структур.

Оказалось, что "схему" организовала 36-летняя адвокат и директор общества. В завладении чужим имуществом ей помогали двое руководителей обществ, нотариус, частный предприниматель и государственный регистратор.

Преступная схема, как рассказали в полиции, функционировала следующим образом: мошенники брали фиктивные решения суда, потом получали право собственности на четыре объекта – квартиру, два дома и нежилое помещение, которые находились в законной собственности третьих лиц. Злоумышленники зарегистрировали имущество стоимостью 8,8 млн гривен на подконтрольных лиц, которыми были представители незащищенных слоев населения. В дальнейшем их принудительно выселяли, а недвижимость продавали.

Всем участникам этой "схемы" уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (статья о мошенничестве), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (о подделке, использовании поддельных документов), ч. 3 ст. 365-2 (о злоупотреблении полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги), ч. 2 ст. 364 (о злоупотреблении властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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