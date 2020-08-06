Жителів Дніпропетровщини попереджають про нову схему шахрайства, жертвами якої можуть стати довірливі пенсіонери

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у місті Новомосковську Дніпропетровської області чоловік представився соціальним працівником і пограбував пенсіонерку.

Повідомляється, що 83-річна жінка звернулася в поліцію із заявою про те, що її пограбували. За її словами, до неї додому прийшов чоловік, який представився соціальним працівником. Він запевнив жіку в тому, що йому необхідно переписати номери всіх купюр, які є в неї в будинку. Метою цього перепису нібито була необхідність в заміні купюр. Довірлива пенсіонерка винесла всі гроші, і тоді зловмисник вихопив їх з рук жінки та хутко втік. Сума, яку викрав "соціальний робітник", становила 60 тисяч гривень, 2 тисячі доларів і 40 тисяч рублів.

Поліція попередньо кваліфікує цей злочин за ч. 3 ст. 183 (грабіж) КК України.

Раніше ми також повідомляли про ще одну схему шахрайства, коли зловмисники також представлялися "соціальними працівниками". Зокрема, у Києві до пенсіонерки підійшли на вулиці дві жінки і представились соціальними працівниками. Розговорившись, запропонували бабусі безкоштовний масаж. Потрапивши в квартиру, шахрайки виманили у пенсіонерки її заощадження в сумі 13 тисяч гривень і 1300 доларів США.

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