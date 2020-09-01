В Днепре пропал без вести 16-летний подросток

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Днепре разыскивают без вести пропавшего 16-летнего парня.

Известно, что 16-летний Даниил Решняк исчез в понедельник вечером, 31 августа. Он пропал около 6-7 часов вечера. Личные вещи подростка нашли возле карьера в селе Старые Кодаки.

Сейчас подростка разыскивает оперативная группа с кинологом.

"Если вам что-либо известно о местонахождении Даниила, сообщите по телефонам: 102 или 0978700174", - обращаются к жителям Днепра и области.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге нашли тело девушки, которую разыскивали в течение 5 дней.

Так, в городе Кривой Рог и Днепропетровской области в течение нескольких дней разыскивали без вести пропавшую 19-летнюю девушку Ирину Калинчук. Она ушла из дома 17 августа и больше ее не видели. Через 5 дней, 22 августа, тело пропавшей нашли в неработающей шахте Кривого Рога на глубине 170 метров. Тело Ирины было очень обезображеным, поэтому родители девушки смогли ее идентифицировать исключительно по одежде. Тело было передано на экспертизу для точного установления личности и причин смерти.

Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.

Ранее Politeka сообщала, что на Харьковщине бесследно исчез мальчик, родители молят о помощи: фото и приметы.