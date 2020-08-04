В Днепре и области разыскивают 59-летнюю женщину из Харьковщины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на группу "Поиск пропавших детей" в соцсети Facebook.

Так, на Днепропетровщине ищут без вести пропавшую женщину, которая исчезла еще 29 июля в селе Оляновка Красноградского района Харьковской области.

Сообщается, что 59-летняя Ольга Григорьевна Махиня, по данным полиции, может сейчас находится в Днепропетровской области.

Среди особых примет женщины - горб на спине и отсутствуют передние зубы.

"Если у вас есть информация о местонахождении Ольги, сообщите по номерам: 102, 732-07-00, 098-172-11-84", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что в Одессе разыскивают 30-летнего мужчину, который ушел на работу и не вернулся.

"Пропал Осипенко Виталий. 30 лет. Он вышел с работы по улице Онежской, 29, около 13.00 29 июля в магазин рядом с работой, и до сих пор не дал о себе знать", - сообщили в соцсети.

По словам знакомых, ему могло стать плохо, так как у мужчины проблемы с давлением. В день, когда его последний раз видели, пропавший был одет в бордовую футболку и красные шорты. Всегда носил очки.

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