Днепряне устроили настоящий штурм секонд-хенда

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, штурм секонд-хенда днепряне устроили на улице Титова.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как толпа людей резко забегает в помещение секонда, снося на своем пути ограждения.

Девушка, которая работает в секонд-хенде, в панике кричит оскорбительные высказывания в адрес людей.

Как известно, подобные ситуации в день завоза нового товара в секонд-хендах Днепра уже давно являются привычными для местных. Сотрудники секонд-хендов ставят ограждения, чтобы как-то сдерживать толпу, и даже держат двери, однако все эти меры чаще всего становятся напрасными, поэтому подобное безумие продавцы наблюдают регулярно. Дело в том, что в день завоза можно удачно "отхватить" себе какую-то брендовую вещь за копейки, поэтому днепряне стараются не упустить такой возможности.

Ранее сообщалось, что жители Днепра штурмовали магазин секонд-хенда, расположенный на жилом массиве "Западный", куда каждую пятницу завозят "новые" вещи. Люди, пытаясь войти в магазин первыми, забывают об элементарной вежливости, толкаются и осыпают окружающих бранью.

Напомним, под Днепром начался переполох из-за карантина, кадры: "Люди возмущаются, дети боятся и зовут мам".

Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют все.

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