На Дніпропетровщині перший день нового навчального року у школах в умовах карантину відзначився напруженою атмосферою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, у смт Слобожанському Дніпропетровської області батьки забирали дітей зі школи, і через карантинні обмеження цей процес виявився навпрочуд складним.

Батьків не пускають на територію школи, а самих дітей організовано підводять до воріт, щоб передати батькам. Через це надворі сформувалася велика штовханина, що розтягнулася на всю дорогу. Також через натовп людей біля школи не можуть проїхати машини. Люди, що стоять на вулиці, дуже обурені, а деякі діти бояться і кличуть своїх мам.

Раніше повідомлялось, що через новий спалах коронавірусу не всі українські школи відкрились 1 веренся. Зокрема, у Києві закрили одну зі шкіл через спалах коронавірусної інфекції. Хворі контактували з 21 співробітником навчальної установи, і тепер школу відправлено на карантин. Крім того, за словами мера столиці Віталія Кличка, у Києві можуть повторно закрити метро і заборонити роботу наземного транспорту. За його словами, якщо столиця потрапить у "червону зону", навчання буде проходити у дистанційному режимі.

Нагадаємо, українцям придумали нове жорстке покарання на карантині.

Як повідомляла Politeka, українців терміново попередили про новий жорсткий карантин, закриють все.

Також Politeka писала, що нова хвиля епідемії зафіксована на Одещині, лікарні не справляються.