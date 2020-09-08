Мэр еще две недели ходил на работу

На Днепропетровщине мэр одного из городов заболел коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию самого чиновника в соцсети.

Так, мэр города Подгородное Андрей Горб получил положительный тест на коронавирус.

Он рассказал, что почувствовал первые симптомы еще вечером 26 августа. Обычно он задерживается на работе до позднего времени, однако в этот день в 19.30 ему было уже очень плохо, поэтому он ушел домой.

На следующий день после проявления симптомов, 27 августа, он отправился на частную территорию, чтобы сделать тест на COVID-19.

Через несколько дней, 29 августа, он получил отрицательный результат теста, именно поэтому он продолжил работать и в дальнейшем, соблюдая при этом все карантинные ограничения.

В эти выходные мэр решил снова сделать тест, потому что симптомы никуда не делись, а только усилились, и они напоминали коронавирус. В понедельник, 7 сентября, он получил положительный тест.

Комментируя предыдущий негативный результат, Горб предположил, что мог сделать тест слишком рано, поэтому призвал всех проверяться на COVID-19 на 4-5 день после появления первых симптомов.

Мэр Подгородного Андрей Горб попросил всех быть более бдительными, а также обязательно соблюдать все карантинные мероприятия.

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