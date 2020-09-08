На Дніпропетровщині повідомляють про знущання над дівчинкою, яка має проблеми зі слухом і мовленням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "ЖВ - на пульсі".

Так, є інформація, що у місті Жовті Води Дніпропетровської області батьки знущаються над своєю маленькою донькою.

Вночі небайдужі сусіди почули, що над маленькою дівчинкою знущаються її батьки. На місце події нмісцеві жителі викликали поліцію і написали заяву щодо цього інциденту.

За словами очевидців, мати і її співмешканець насильно укладали спати дитину, було чутно ненормативну лексику, дівчинці погрожували фізичною розправою. Після цього сусіди почули сухі хрипи і кашель.

Відомо, що у дитини є проблеми зі слухом і мовленням, постраждала навіть не могла покликати на допомогу. Також зазначається, що сім'я проблемна - знаходиться на обліку.

Раніше дівчинку вже забирали від матері, а жінку намагалися позбавити батьківських прав, однак суд повернув дитину в сім'ю.

На місце події викликали поліцію, однак правоохоронці не змогли потрапити в квартиру.

Наразі начальник поліції пообіцяла взяти справу на особистий контроль.

В коментарях представники одного з благодійних фондів зазначили, що мова йде про дівчинку на ім'я Юля. Раніше їй подарували слуховий апарат, і на опублікованих кадрах її можна побачити ще щасливою, однак згодом дитину забрали назад у "сім'ю".

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