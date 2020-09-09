В Днепропетровской области подтвердили случай коронавируса в школе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный сайт "Репортер".

Так, в Павлограде в школе №15 подтвердили заражение Covid-19. По словам директора учебного заведения, ребенок, которому подтвердили диагноз, ходил на уроки до 3 сентября.

Потом, из-за плохого самочувствия, школьник оставался дома. Родители сделали тест на коронавирус - он оказался положительным. Об этом узнали во вторник, 8 сентября, и сразу отправили весь класс на карантин, а с ним и шесть учителей. Все они пробудут на самоизоляции еще неделю - до 16 сентября.

"Все чувствуют себя хорошо. Госпитализация отсутствует. Поэтому просто на самоизоляции и наблюдают за своим самочувствием. Те дети, которые сейчас у нас на карантине, работают дистанционно. У них обучение организовано. Учителя, которые на самоизоляции, также организуют дистанционное обучение", - рассказала директор школы №15 Лилия Таран.

Как известно, с 1 сентября в украинских школах возобновилось обучение, однако с определенными карантинными ограничениями. В частности, детям выделяют отдельные классы, чтобы они меньше передвигались по школе и минимально контактировали с другими. Также обязательным является ношение масок, регулярная дезинфекция рук и т.д.

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