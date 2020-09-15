Все налоги и сборы шли в "бюджет" сепаратистов

На Днепропетровщине задержали группу лиц, которая незаконно поставляла товары на оккупированные территории Донбасса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, сотрудниками Службы безопасности Украины была разоблачена группа лиц, которые разработали преступную схему поставок товаров в "ДНР".

По данным СБУ, в течение 2019-2020 годов группой лиц на территории Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей была создана преступная схема по поставке товаров народного потребления на территорию "ДНР", что противоречит требованиям действующего законодательства Украины.

В таможенные документы вносились недостоверные данные - товар якобы отправляли Азербайджан и Грузию, транзитом через РФ. На самом деле эти товары поставлялись в "ДНР", где в дальнейшем и реализовывались местными предприятиями.

Через нелегальную схему было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 миллиона гривен. Все таможенные платежи, налоги и сборы от такой деятельности поступали в бюджет самопровозглашенной "республики". Таким образом, средства использовались для обеспечения деятельности данной террористической организации.

Одному из участников преступной группы уже было предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Содействие деятельности террористической организации), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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