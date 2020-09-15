На Днепропетровщине задержали группу лиц, которая незаконно поставляла товары на оккупированные территории Донбасса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, сотрудниками Службы безопасности Украины была разоблачена группа лиц, которые разработали преступную схему поставок товаров в "ДНР".
По данным СБУ, в течение 2019-2020 годов группой лиц на территории Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей была создана преступная схема по поставке товаров народного потребления на территорию "ДНР", что противоречит требованиям действующего законодательства Украины.
Заскучавшая звезда "Великолепного века" в бикини взбудоражила кадром в постели: "Сколько лет, а еще хороша"
Украинцы будут получать по две пенсии, в Кабмине назвали счастливчиков: "Придется платить с зарплат..."
Украинцев заставят вернуть деньги-соцпомощь, в Кабмине приняли жесткое решение: "начиная с 2016 года"
15-летняя дочь Поляковой ошарашила взрослым видео в ванной и разозлила мать: «Иди спать!»
В таможенные документы вносились недостоверные данные - товар якобы отправляли Азербайджан и Грузию, транзитом через РФ. На самом деле эти товары поставлялись в "ДНР", где в дальнейшем и реализовывались местными предприятиями.
Через нелегальную схему было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 миллиона гривен. Все таможенные платежи, налоги и сборы от такой деятельности поступали в бюджет самопровозглашенной "республики". Таким образом, средства использовались для обеспечения деятельности данной террористической организации.
Одному из участников преступной группы уже было предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Содействие деятельности террористической организации), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, боевики "ЛНР" остались без интернета: раскрыты подробности операции СБУ.
Как сообщала Politeka, скандал разгорелся в верхушке "ДНР", Пушилин пошел наперекор Басурину.