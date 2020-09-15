У Дніпропетровській області зникли безвісти двоє школярів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення поліції.
Так, у місті Кам'янське Дніпропетровської області безвісти зникли двоє хлопчиків. Вже протягом доби нічого не відомо про 11-річного Богдана таранова і 13-річного Сергія Демидова.
В поліції повідомили, що від вчорашнього дня правоохоронці намагаються встановити місцезнаходження Богдана 2009 року народження та Сергія 2007 року народження.
Відомо, що у понеділок, 14 вересня, діти пішли зі школи і до теперішнього часу додому не повернулися.
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Богдану на вигляд 11-12 років, він середньої статури, в нього темне волосся.
Хлопчик був одягнений у сорочку темно-синього кольору з коротким рукавом, джинси синього кольору та чорні мокасини. При собі він мав рюкзак червоного кольору.
Сергію на вигляд 12-13 років, він худорлявої статури, в нього темне волосся. Був одягнений у футболку з довгим рукавом блакитного кольору з написом білого кольору спереду, джинси синього кольору та кросівки. При собі мав темний рюкзак.
"Всім, хто володіє інформацією про місцезнаходження неповнолітніх, прохання повідомити в поліцію за телефонами 102, (096) 586 94 41, (068) 479 67 67", - закликають в поліції.
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