Зникли діти 11 і 13 років

У Дніпропетровській області зникли безвісти двоє школярів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення поліції.

Так, у місті Кам'янське Дніпропетровської області безвісти зникли двоє хлопчиків. Вже протягом доби нічого не відомо про 11-річного Богдана таранова і 13-річного Сергія Демидова.

В поліції повідомили, що від вчорашнього дня правоохоронці намагаються встановити місцезнаходження Богдана 2009 року народження та Сергія 2007 року народження.

Відомо, що у понеділок, 14 вересня, діти пішли зі школи і до теперішнього часу додому не повернулися.

Богдану на вигляд 11-12 років, він середньої статури, в нього темне волосся.

Хлопчик був одягнений у сорочку темно-синього кольору з коротким рукавом, джинси синього кольору та чорні мокасини. При собі він мав рюкзак червоного кольору.

Сергію на вигляд 12-13 років, він худорлявої статури, в нього темне волосся. Був одягнений у футболку з довгим рукавом блакитного кольору з написом білого кольору спереду, джинси синього кольору та кросівки. При собі мав темний рюкзак.

"Всім, хто володіє інформацією про місцезнаходження неповнолітніх, прохання повідомити в поліцію за телефонами 102, (096) 586 94 41, (068) 479 67 67", - закликають в поліції.

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