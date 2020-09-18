На Днепропетровщине прошли военные соревнования нацгвардейцев со всей Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 34-й канал.

Так, в селе Черкасское Днепропетровской области представители лучших частей из шести городов страны соревновались, чтобы определить самых быстрых и точных стрелков из зенитных орудий.

"На полигоне собрались участники из шести городов Украины. Готовили оружие к бою, заряжали патронные ленты, распознавали вражеские самолеты и стреляли в мишень", - говорится в сюжете местных СМИ.

На военном полигоне в Черкасском выставили в ряд зенитные установки. Участники соревнований должны были на скорость приготовить оружие к бою, перезарядить его, а также выполнить команду "отбой".

Первыми на соревнованиях выступили нацгвардейцы из Винницы. Они рассказали, что к соревнованию готовились в течение целого года. На тренировках винницкие нацгвардейцы все преграды преодолевали за считанные секунды.

Также в соревнованиях принимали участие военные из города Ирпень Киевской области.

Приехали на Днепропетровщину и участники из Харькова - трехкратные победители во всеукраинских соревнованиях среди зенитчиков.

После этапа с оружием нацгвардейцы должны были распознать вражеский самолет всего за 5 секунд.

"Норматив номер 1 - это выполнение команды "отбой" и зацепление зенитной установки к автомобилю. Затем спортивное упражнение - стрельба по фигуре", - объяснил судья соревнований Сергей Тищенко.

Военные должны были перенести 8 ящиков с патронами, вес каждого - более 30 килограммов. Также зенитную установку надо было перенести к машине. Это только половина эстафеты - дальше, без отдыха, по плану боевая стрельба.

Соревнования продолжались три дня, итоги будут объявлены позже.

Журналисты напомнили в сюжете, что сейчас на Донбассе объявлено перемирие, однако украинские военные все равно оттачивают свое мастерство, чтобы в любой момент быть готовыми дать отпор врагу.

Как известно, перемирие на Донбассе действует с 27 июля.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.