На Днепропетровщине прошли военные соревнования нацгвардейцев со всей Украины
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 34-й канал.
Так, в селе Черкасское Днепропетровской области представители лучших частей из шести городов страны соревновались, чтобы определить самых быстрых и точных стрелков из зенитных орудий.
"На полигоне собрались участники из шести городов Украины. Готовили оружие к бою, заряжали патронные ленты, распознавали вражеские самолеты и стреляли в мишень", - говорится в сюжете местных СМИ.
На военном полигоне в Черкасском выставили в ряд зенитные установки. Участники соревнований должны были на скорость приготовить оружие к бою, перезарядить его, а также выполнить команду "отбой".
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Первыми на соревнованиях выступили нацгвардейцы из Винницы. Они рассказали, что к соревнованию готовились в течение целого года. На тренировках винницкие нацгвардейцы все преграды преодолевали за считанные секунды.
Также в соревнованиях принимали участие военные из города Ирпень Киевской области.
Приехали на Днепропетровщину и участники из Харькова - трехкратные победители во всеукраинских соревнованиях среди зенитчиков.
После этапа с оружием нацгвардейцы должны были распознать вражеский самолет всего за 5 секунд.
"Норматив номер 1 - это выполнение команды "отбой" и зацепление зенитной установки к автомобилю. Затем спортивное упражнение - стрельба по фигуре", - объяснил судья соревнований Сергей Тищенко.
Военные должны были перенести 8 ящиков с патронами, вес каждого - более 30 килограммов. Также зенитную установку надо было перенести к машине. Это только половина эстафеты - дальше, без отдыха, по плану боевая стрельба.
Соревнования продолжались три дня, итоги будут объявлены позже.
Журналисты напомнили в сюжете, что сейчас на Донбассе объявлено перемирие, однако украинские военные все равно оттачивают свое мастерство, чтобы в любой момент быть готовыми дать отпор врагу.
Как известно, перемирие на Донбассе действует с 27 июля.
Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.
Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.