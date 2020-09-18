У мережі з'явились ілюстрації проєкту нового аеропорту у Дніпрі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Так, наразі вже відомо, як виглядатиме новий аеропорт, який нещодавно розпочали будувати у Дніпрі.
Розробкою дизайну займалась австралійська компанія.
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"Стало відомо, як буде виглядати аеропорт Дніпра. Дизайн пасажирського і VIP-терміналу розробила австрійська консалтингова компанія", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у мережі з'явились перші фото та відео будівництва аеропорту, яке нещодавно розпочалося в Дніпрі.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що у Дніпрі розпочалися підготовчі роботи з будівництва аеропорту. Приватний інвестор "DCH Дніпро" почав будувати новий пасажирський і VIP-термінали.
Також, за словами Криклія, наразі вже оголошено тендер на відбір генерального підрядника будівництва нового аеродрому. Очікується, що має з'явиться нова злітно-посадкова смуга довжиною 3,2 км, сучасні системи навігації, перони та місця стоянок повітряних суден, руліжні доріжки, аварійно-рятувальні станції та інші елементи, які потрібні для безпечної роботи аеропорту.
Нагадаємо, Філатов озвучив невтішні прогнози щодо будівництва аеропорту у Дніпрі: "готові почати лише...".