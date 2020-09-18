Вже відомо, яким має бути кінцевий результат

У мережі з'явились ілюстрації проєкту нового аеропорту у Дніпрі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, наразі вже відомо, як виглядатиме новий аеропорт, який нещодавно розпочали будувати у Дніпрі.

Розробкою дизайну займалась австралійська компанія.

"Стало відомо, як буде виглядати аеропорт Дніпра. Дизайн пасажирського і VIP-терміналу розробила австрійська консалтингова компанія", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у мережі з'явились перші фото та відео будівництва аеропорту, яке нещодавно розпочалося в Дніпрі.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що у Дніпрі розпочалися підготовчі роботи з будівництва аеропорту. Приватний інвестор "DCH Дніпро" почав будувати новий пасажирський і VIP-термінали.

Також, за словами Криклія, наразі вже оголошено тендер на відбір генерального підрядника будівництва нового аеродрому. Очікується, що має з'явиться нова злітно-посадкова смуга довжиною 3,2 км, сучасні системи навігації, перони та місця стоянок повітряних суден, руліжні доріжки, аварійно-рятувальні станції та інші елементи, які потрібні для безпечної роботи аеропорту.

Нагадаємо, Філатов озвучив невтішні прогнози щодо будівництва аеропорту у Дніпрі: "готові почати лише...".