Жителей Днепропетровщины возмутила неудачная "шутка" во время сбора средств на помощь больному ребенку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Так, в Царичанке Днепропетровской области неизвестные неудачно пошутили, положив в ящик для помощи больному ребенку фейковые 500 гривен.

"Увидел в шкатулке помощи больному ребенку купюру в 500 гривен, присмотрелся - сувенир. Это каким "человеком" нужно быть, чтобы так пошутить? "- возмутился пользователь соцсети из Днепропетровщины.

Он также опубликовал фото этого "пожертвования".

В комментариях люди также выразили возмущение поступком и даже придумали, как проучить автора неудачной шутки.

"Люди вообще совесть потеряли, просто нет слов, так шутить над больным ребенком, но ведь бумеранг никто не отменял", "побойтесь Бога, люди. Нет финансовой возможности или не желаете помочь, так пройдите мимо", "Этого человека надо отвести в онкодиспансер, чтобы он увидел, через что проходят люди, чтобы выжить, какие огромные деньги нужны, и увидел человеческую боль. Лучше бы прошел мимо и ничего не бросал", "Не дай бог, чтобы он (она) просил(а) о помощи, и так же сувенирами помогли. Земля круглая", - пишут днепряне в комментариях.

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