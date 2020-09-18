На Дніпропетровщині пройшли військові змагання нацгвардійців зі всієї України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 34-й канал.

Так, у селі Черкаське Дніпропетровської області представники кращих частин з шести міст країни змагались, щоб визначити найбільш швидких і точних стрільців із зенітних знарядь.

"На полігоні зібралися учасники з шести міст України. Готували зброю до бою, заряджали патронні стрічки, розпізнавали ворожі літаки і стріляли в мішень", - говориться в сюжеті місцевих ЗМІ.

На військовому полігоні у Черкаському виставили в ряд зенітні установки. Учасники змагань мали на швидкість приготувати зброю до бою, перезарядити її, а також виконати команду "відбій".

Першими на змаганнях виступили нацгвардейци з Вінниці. Вони розповіли, що до змагання готувалися протягом цілого року. На тренуваннях вінницькі нацгвардійці всі перепони долали за лічені секунди.

Також у змаганнях брали участь військові з міста Ірпінь Київської області.

Приїхали на Дніпропетровщину і учасники з Харкова - триразові переможці у всеукраїнських змаганнях серед зенітників.

Після етапу зі зброєю нацгвардійці мали розпізнати ворожий літак всього за 5 секунд.

"Норматив номер 1 - це виконання команди "відбій" і зачеплення зенітної установки до автомобіля. Потім спортивна вправа - стрілянина по фігурі", - пояснив суддя змагань Сергій Тищенко.

Військові повинні були перенести 8 ящиків з патронами, вага кожного - понад 30 кілограмів. Також зенітну установку треба було перенести до машини. Це тільки половина естафети - далі, без відпочинку, за планом бойова стрілянина.

Змагання тривали три дні, підсумки будуть оголошені згодом.

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