На Дніпропетровщині пройшли військові змагання нацгвардійців зі всієї України
Про це повідомляє Politeka з посиланням на 34-й канал.
Так, у селі Черкаське Дніпропетровської області представники кращих частин з шести міст країни змагались, щоб визначити найбільш швидких і точних стрільців із зенітних знарядь.
"На полігоні зібралися учасники з шести міст України. Готували зброю до бою, заряджали патронні стрічки, розпізнавали ворожі літаки і стріляли в мішень", - говориться в сюжеті місцевих ЗМІ.
На військовому полігоні у Черкаському виставили в ряд зенітні установки. Учасники змагань мали на швидкість приготувати зброю до бою, перезарядити її, а також виконати команду "відбій".
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Першими на змаганнях виступили нацгвардейци з Вінниці. Вони розповіли, що до змагання готувалися протягом цілого року. На тренуваннях вінницькі нацгвардійці всі перепони долали за лічені секунди.
Також у змаганнях брали участь військові з міста Ірпінь Київської області.
Приїхали на Дніпропетровщину і учасники з Харкова - триразові переможці у всеукраїнських змаганнях серед зенітників.
Після етапу зі зброєю нацгвардійці мали розпізнати ворожий літак всього за 5 секунд.
"Норматив номер 1 - це виконання команди "відбій" і зачеплення зенітної установки до автомобіля. Потім спортивна вправа - стрілянина по фігурі", - пояснив суддя змагань Сергій Тищенко.
Військові повинні були перенести 8 ящиків з патронами, вага кожного - понад 30 кілограмів. Також зенітну установку треба було перенести до машини. Це тільки половина естафети - далі, без відпочинку, за планом бойова стрілянина.
Змагання тривали три дні, підсумки будуть оголошені згодом.
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