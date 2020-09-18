В Киеве убили активиста из Днепра Александра Карасева

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр вечерний".

Так, руководитель общественной организации "Городская организация инвалидов и воинов АТО г. Днепр" Игорь Вольвач сообщил на своей странице в соцсети, что в Киеве убили Александра Карасева.

Известно, что Александр оказался в детдоме сразу после роддома. Когда мальчику было шесть лет, он попал в дом инвалидов, так как страдает ДЦП, у него атрофия верхних и нижних конечностей.

Когда Александру было 11 лет, ему сделали операцию на ногах. Только после нее он смог начать ходить. Далее его ожидало долгое и сложное хирургическое лечение глаз. Несмотря на то, что у Саши с рождения работала только одна рука, он неплохо плавал и даже научился вышивать крестиком.

Александр Карасев был магистром НГУ. Своего жилья у него не было, потому он временно поживал в студенческом общежитии. Работал днепрянин на предприятии.

"Не верится... Как? Светлый, добрый и безобидный человек. Саша, Покойся с миром", - написал Игорь Вольвач.

Сейчас известно, что Александра зарезали - он умер от множественных ножевых ранений.

Знакомые активиста говорят, что Саша был очень добрым и светлым. Он много рассказывал о своих планах. Он хотел переехать в столицу и построить успешную карьеру. Он верил в людей и в светлое будущее нашей страны.

Местные СМИ сообщают, что в столичной полиции обнародовали информацию о данном убийстве, однако имени жертвы не называют.

Друзья, близкие и знакомые парня не могут поверить в произошедшее, отмечая, что Александр был очень добрым, порядочным и светлым человеком, у которого оставалось еще так много нереализованных планов и целей в жизни.

Напомним, в Кривом Роге 17-летнему активисту нанесли удар ножом в сердце: "защищал отца друга".

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