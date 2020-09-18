Жительницу Кривого Рога возмутило модернизированное повествование о Красной Шапочке, которое включено в школьную программу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.
Так, жительница Кривого Рога Татьяна Вотусь выразила свое возмущение историей о Красной Шапочке, которую она прочитала в онлайн-учебнике по украинской литературе для 8-го класса.
"Украинская литература, 8-й класс. Чему учат детей? Куда смотрит Министерство образования?"- возмутилась криворожанка.
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Автор действительно несколько "модернизировал" известную сказку. В современной вариации девочка должна отнести бабушке вино, а по дороге к бабушке она решает попробовать его, а также курит сигарету, ругается с волком и катается на нем верхом до самого утра.
Также в рассказе можно встретить много подросткового сленга: "ша", "маман", "предки" и т.д.
Следует отметить, что такая неожиданная история Красной Шапочки находится в разделе "украинский юмор и сатира".
Мнения пользователей соцсети по этому поводу разделились. Некоторые поддержали возмущенную криворожанку, а другие сказали, что не видят ничего страшного в таком рассказе, ведь дети прекрасно поймут, что к чему.
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