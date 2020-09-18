На Дніпропетровщині змія заповзла в приватний будинок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслжбу ДСНС.

Інцидент стався ввечері в Інгулецькому районі Кривого Рогу Дніпропетровської області.

За даними рятувальників, у двір житлового приватного будинку заповзла змія. Господарі повідомили про це в Службу порятунку "101".

На місце одразу ж прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зловили змію, вивезли її та і випустили на волю за межами міста. У роботах були задіяні 5 рятувальників та 1 одиниця спецтехніки ДСНС.

На опублікованому відео можна побачити, що рятувальники дістають змію з-під меблів у житловому приміщенні, тож можна зробити висновок, що плазун підібрався до людей максимально близько.

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