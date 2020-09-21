В понедельник, 21 сентября, в Днепре скончался ректор Днепропетровского национального университета имени Гончара Николай Поляков

Об этом информирует Politeka, ссылясь на местный ресурс Наше Місто.

Сообщается, что Николай Викторович Поляков родился в Днепропетровске 1 мая 1946 года, с отличием закончил Днепропетровский механический техникум и механико-математический факультет Днепропетровского государственного университета, затем – аспирантуру, после чего защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

Звание профессора Полякову присвоили в 1996 году. В университете в разные годы был младшим научным сотрудником, доцентом, профессором, заведующим подготовительным отделением, заведующим кафедрой, деканом, проректором по научной работе. С 1998 года – ректор университета.

Николай Викторович – член-корреспондент Национальной академии наук Украины, академик Международной академии астронавтики, а также почетный профессор нескольких украинских университетов. У ученого были жена, дочь и внуки.

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