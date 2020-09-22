В Днепре разыскивают пропавшего без вести 17-летнего парня
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции в области.
Известно, что Александр Стародубцев ушел из дома 3 сентября около 09:00 и до настоящего времени не вернулся.
Экс-солистка «Серебро» напугала формой бюста, устроив фотосессию посреди поля: «Ужасные...»
Звезда "1+1" Лидия Таран засветила роскошь своего нового дома, Мазур не сдержалась: "Это просто..."
Бесстыжая «невеста» Харламова в бикини показала упругие формы со всех сторон: "Что ж ты делаешь-то?"
«Поменялись женами»: муж Дорофеевой Дантес превзошел Тарзана, сделав чистосердечное «признание»
Известно, что Кондрач Светлана Михайловна, 1954 года рождения, 17 сентября вышла из больницы №15 на столичной улице Ильинской. Последний раз женщину видели в этот же день приблизительно в 14:15 в районе Контрактовой площади в кафе "Пузата хата".
Если кому-то что-либо известно о местонахождении Светланы Михайловны, их просят сообщать любую информацию по телефонам: +38 (098) 583-84-64 (муж Петр), +38 (097) 016-14-28 (сын Валерий), +38 (067) 605-00-72 (сын Виталий), или на горячую линию полиции 102.