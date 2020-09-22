Известно, что Александр Стародубцев ушел из дома 3 сентября около 09:00 и до настоящего времени не вернулся.

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции в области.

Приметы: на вид 16 лет, рост-168 см, худощавого телосложения, длинные русые волосы.

Был одет: джинсы темного цвета, черная футболка, красная обувь.

В полиции просят всех, кто знает место пребывания Александра сообщить по телефону (093) 268 68 42, или «102».





Также мы сообщали, что в Киеве ищут пенсионерку, перенесшую инсульт, которая вышла из больницы и исчезла.

Известно, что Кондрач Светлана Михайловна, 1954 года рождения, 17 сентября вышла из больницы №15 на столичной улице Ильинской. Последний раз женщину видели в этот же день приблизительно в 14:15 в районе Контрактовой площади в кафе "Пузата хата".

Если кому-то что-либо известно о местонахождении Светланы Михайловны, их просят сообщать любую информацию по телефонам: +38 (098) 583-84-64 (муж Петр), +38 (097) 016-14-28 (сын Валерий), +38 (067) 605-00-72 (сын Виталий), или на горячую линию полиции 102.